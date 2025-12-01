NECROLÒGIQUES
Defuncions de l'1 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
L’ESCALA
Josefina Expósito Díaz
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Manuel Márquez Rodenas. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
LLANÇÀ
Gemma Patiño Gispert
Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Llançà.
PALAU-SAVERDERA
Llucieta Turró Buscató
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Miquel Argelés Xatart. Residia a Palau-saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau-saverdera.
