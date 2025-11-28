Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 28 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Alberto García Becerra

Ha mort als 54 anys. Era casat amb Jacqueline Pot Ramos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Daniel Fernández Santana

Ha mort als 24 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Àltima de Figueres.

Maria Consolación Montblanch Moral “Chelo”

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Albert Sarroca i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Àltima de Figueres.

Maria Guillén Gómez

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio García Fernández i tenia tres filles. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar ahir dijous, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

LLANÇÀ

Josep Fuentes Serrano

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Llum Vila Tolsanas. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents