Defuncions del 28 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Alberto García Becerra
Ha mort als 54 anys. Era casat amb Jacqueline Pot Ramos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Daniel Fernández Santana
Ha mort als 24 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Àltima de Figueres.
Maria Consolación Montblanch Moral “Chelo”
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Albert Sarroca i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Àltima de Figueres.
Maria Guillén Gómez
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio García Fernández i tenia tres filles. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar ahir dijous, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
LLANÇÀ
Josep Fuentes Serrano
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Llum Vila Tolsanas. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.
