Defuncions del 27 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

BÀSCARA

Dolors Casellas Ligora

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Miquel Riera Geli i tenia 5 fills. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Bàscara.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Paula Botello Sánchez

Ha mort als 74 anys. Era vídua de Fernando García Sánchez i tenia 2 fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Maria Guillén Gómez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Antonio García Fernández i tenia 3 filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

L’ARBRE SEC - VENTALLÓ

Joan Guixeras Domènech

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Dolors Soler Pagès i tenia 2 fills. Residia a l’Arbre Sec - Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Valveralla de Ventalló.

PONT DE MOLINS

Pere Juncarol Vergés

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Eleonor Heras Pagès. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

PORTBOU

Enrique Porcar Ibáñez

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Mª Teresa Ardevol Jaqués. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Funerària Àltima de Figueres.

ROSES

Juan Jesús Aznar del Águila

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Ana Maria Bartoll Buj. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

