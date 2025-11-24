Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 24 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Paquita Montserrat Casademont

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Eloi Borràs Ferrer i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Antonio Llauradó Jiménez

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Montserrat Vilanova Forcada i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

L'Escala

Jesús Salip Dènia

Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Sant Pere Pescador

Ángel Casero Alejo

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Rodríguez Fernández i tenia tres fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

Vilafant

Ramón Ventura Benages

Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Lluïsa Bosqued Sancho i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

