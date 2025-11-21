Defuncions del 21 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
L’Escala
Joan Carreras Bech
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Henriod Plaza. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant pere de l’Escala.
Josep Cabañó i Castañé
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Anna Serra. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
