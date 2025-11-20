Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 20 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Rosa Mª Rodríguez Peraferrer

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Santiago Blanch Lanza. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Les Escaules

Maria Carmen Fernandez Hoyos · «Mari»

Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a les Escaules. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Llers

Martí Duran i Grabuleda

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Enrica Giralt i Badosa. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Navata

Pere Ayats Costa

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Angelina Abellí Ripoll. Residia a Navata. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Vilafant

Josep Cabañó i Castañé

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Anna Serra. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

