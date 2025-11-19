Defuncions del 19 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
Figueres
Rosa Mª Rodríguez Peraferrer
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Santiago Blanch Lanza. Residia a Figueres. La cerimònia serà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Roses
Òscar García Lacuesta
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabet Pujol Sauri. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.
