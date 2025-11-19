Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 19 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Rosa Mª Rodríguez Peraferrer

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Santiago Blanch Lanza. Residia a Figueres. La cerimònia serà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Roses

Òscar García Lacuesta

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabet Pujol Sauri. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.

