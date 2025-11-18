Defuncions del 18 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Roses
Elena Gómez Pérez
Ha mort als 61 anys. Era soltera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Roses.
Òscar García Lacuesta
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabet Pujol Sauri. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.
- Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
- L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
- Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
- “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
- Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions
- “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”
Albert Obradors, cofundador de FIV Obradors: "Com més triga una parella a buscar un embaràs, més difícil pot ser aconseguir-lo"
Ofert per