Defuncions del 18 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Roses

Elena Gómez Pérez

Ha mort als 61 anys. Era soltera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Roses.

Òscar García Lacuesta

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabet Pujol Sauri. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.

Portbou augmenta el seu pressupost municipal un 175%: 6.816.971 euros

La història de gran humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner

L’Adepaf Txots manté el ritme de colíder a Arbúcies

El fenomen Oques Grasses, un èxit acumulatiu que neix del vincle emocional amb el seu públic

Albert Obradors, cofundador de FIV Obradors: "Com més triga una parella a buscar un embaràs, més difícil pot ser aconseguir-lo"

"És important construir marques que generin un impacte positiu"

Beth’s Hair, experts en la cura capil·lar, obre una botiga a Figueres

Òptimcar presenta el Jaecoo 5: el SUV compacte que ho vol tot

