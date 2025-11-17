NECROLÒGIQUES
Defuncions del 17 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Francisco Morillas Bellido
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antonia Vázquez Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
LLERS
Jordi Fontdecaba Prunella
Ha mort als 46 anys. Era casat amb Daniela Castro Iturbide. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Llers.
