Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 17 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Francisco Morillas Bellido

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antonia Vázquez Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

LLERS

Jordi Fontdecaba Prunella

Ha mort als 46 anys. Era casat amb Daniela Castro Iturbide. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Llers.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
  2. “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
  3. “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”
  4. Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
  5. Max Rutgers, mestre artesà de la fusta: “Un bon artesà treballa amb el cor”
  6. El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
  7. Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions
  8. Més de 900 corredors ompliran una Mitja de Figueres que fusiona esport i univers dalinià

Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”

Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”

Junqueras suggereix que Aliança Catalana és un «invent» dels serveis secrets i jutges espanyols

Junqueras suggereix que Aliança Catalana és un «invent» dels serveis secrets i jutges espanyols

Catalunya prepara una llei de turisme que “vetllarà per les condicions de vida dels residents”

Catalunya prepara una llei de turisme que “vetllarà per les condicions de vida dels residents”

Emili Navarro: "La protecció de l’escola especial és fictícia perquè la vida no és especial"

Emili Navarro: "La protecció de l’escola especial és fictícia perquè la vida no és especial"

El Figueres retén el líder per estrenar amb bon peu el nou capítol

El Figueres retén el líder per estrenar amb bon peu el nou capítol

L’empresariat català s’allunya de Junts després de la ruptura amb el PSOE

L’empresariat català s’allunya de Junts després de la ruptura amb el PSOE

L'Escala suma una victòria d'or (0-1) i pas en fals del Peralada, sorprès a casa (1-2)

L'Escala suma una victòria d'or (0-1) i pas en fals del Peralada, sorprès a casa (1-2)

11,7 milions de nens vacunats en països africans gràcies a l'Aliança per a la Vacunació Infantil

11,7 milions de nens vacunats en països africans gràcies a l'Aliança per a la Vacunació Infantil
Tracking Pixel Contents