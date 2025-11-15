NECROLÒGIQUES
Defuncions del 15 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CABANES
Valentí Paret Serra
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Engràcia Pey Triadú. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
LLANÇÀ
Marcel Gallardo Masdeu
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Marcel Gallardo Masdeu. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
