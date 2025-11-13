NECROLÒGIQUES
Defuncions del 13 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
LLANÇÀ
Vicenç Fulcarà Cervera
Ha mort als 86 anys. Era casat. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.
ROSES
Oscar Beneju
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Graciela Susana González Hernández. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
