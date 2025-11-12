Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 12 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

ESPOLLA

Joaquima Felip Tato

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Lagresa Cros. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Espolla.

FIGUERES

Joaquim Cos Vilà

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Françoise. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Antonio Castellon Garcia

Ha mort als 80 anys. Residia a Figueres. L’acte de comiat se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al cementiri de Figueres.

PORTBOU

Maria Tubert Vilademat

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Bayés Torrent. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents