Defuncions del 12 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
ESPOLLA
Joaquima Felip Tato
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Lagresa Cros. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Espolla.
FIGUERES
Joaquim Cos Vilà
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Françoise. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Antonio Castellon Garcia
Ha mort als 80 anys. Residia a Figueres. L’acte de comiat se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al cementiri de Figueres.
PORTBOU
Maria Tubert Vilademat
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Bayés Torrent. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
