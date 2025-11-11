Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 11 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Joaquim Cos Vilà

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Françoise. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

ROSES

Andrea Pulido Salgado

Ha mort als 72 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

SANT PERE PESCADOR

Maria Rosa Quintà Pairet

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Francesc Pla Costabella. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

