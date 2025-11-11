Defuncions del 11 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Joaquim Cos Vilà
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Françoise. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
ROSES
Andrea Pulido Salgado
Ha mort als 72 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
SANT PERE PESCADOR
Maria Rosa Quintà Pairet
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Francesc Pla Costabella. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.
Subscriu-te per seguir llegint
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Vandalitzen el 'Bruixot de Mas Polità', un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- Un alcalde musulmà a Figueres
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- La menor de 14 anys del cas de matrimoni forçat no es considera víctima i ja no està sota la protecció de la Generalitat
- Joan Manuel Tajadura: una vida preservant la memòria de Cadaqués
Giropes amplia el seu catàleg amb línies automàtiques de pesatge, inspecció i etiquetatge
Contingut patrocinat