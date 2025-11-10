NECROLÒGIQUES
Defuncions del 10 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Roses
Andrea Pulido Salgado
Ha mort als 72 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
