NECROLÒGIQUES
Defuncions del 8 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Llançà
María Guanter Pagés
Ha mort als 90 anys. Residia a Llançà. La cerimònia serà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.
