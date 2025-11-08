Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 8 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Llançà

María Guanter Pagés

Ha mort als 90 anys. Residia a Llançà. La cerimònia serà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents