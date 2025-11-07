Defuncions del 7 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Mollet de Peralada
Albert Barris Nadal
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mª Dolores Barris Barris. Residia a Mollet de Peralada La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Mollet de Peralada.
