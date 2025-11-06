Defuncions del 6 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Paquita Solà Subirà
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Pedro Pujol Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Lladó
Joaquim Gironès Masó
Ha mort als 86 anys. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Roses
Rosa Flores Perez
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Felipe Santuy de Miguel. Residia a Roses.
