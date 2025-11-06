Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 6 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Paquita Solà Subirà

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Pedro Pujol Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Lladó

Joaquim Gironès Masó

Ha mort als 86 anys. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Roses

Rosa Flores Perez

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Felipe Santuy de Miguel. Residia a Roses.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
  2. Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
  3. Històries humanes rere el foc del Bulevard 32 de Figueres: 'Se'm van cremar els somnis, va ser desolador
  4. Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
  5. Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
  6. Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
  7. Desmantellen un cultiu de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham de Figueres
  8. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències

Mercè Boada, experta en Alzheimer: “Els governs han de decidir entre tenir Alzheimer o reduir la pol·lució”

Mercè Boada, experta en Alzheimer: “Els governs han de decidir entre tenir Alzheimer o reduir la pol·lució”

Nou Citroën C5 Aircross 2025: el SUV que aposta pel confort, i que ja està disponible a Figueres

Nou Citroën C5 Aircross 2025: el SUV que aposta pel confort, i que ja està disponible a Figueres

Defuncions del 6 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Defuncions del 6 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

El nou pavelló i la sala polivalent de Vilatenim, principals inversions del pressupost de Figueres per al 2026

El nou pavelló i la sala polivalent de Vilatenim, principals inversions del pressupost de Figueres per al 2026

Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts

Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts

Mig segle de compromís: Fundació MAPFRE celebra 50 anys d’acció social

Mig segle de compromís: Fundació MAPFRE celebra 50 anys d’acció social

Rick Suárez, president d’AstraZeneca Espanya: “Des de Barcelona impulsem un model pioner d’innovació biomèdica, digital i comercial a Europa”

Rick Suárez, president d’AstraZeneca Espanya: “Des de Barcelona impulsem un model pioner d’innovació biomèdica, digital i comercial a Europa”

La DO Empordà programa una nova edició del cicle 'Vins i Monestirs'

La DO Empordà programa una nova edició del cicle 'Vins i Monestirs'
Tracking Pixel Contents