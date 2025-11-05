Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 5 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Borrassà

Martin Caballero Gavilanes

Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Adolfina Martínez Álvarez. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Garriguella

Rita Batllori Parés

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Jaume Barceló. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan Baptista de Palau-Saverdera.

L'Escala

Josep Soles Andreu

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Carme Poch Tarrés. Residia a l’Escala. Serà incinerat avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Roses

Rosa Flores Perez

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Felipe Santuy de Miguel. Residia a Roses.

Defuncions del 5 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

