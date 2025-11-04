Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 4 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Vilatenim

Marcos Villegas

Ha mort als 41 anys. Era casat amb Leticia. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

TEMES

