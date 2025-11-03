Defuncions del 3 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
AGULLANA
Felip López Rodriguez
Era casat amb MªDolors Campà Planas i tenia dues filles. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria d’Agullana.
VILAMALLA
Felipe Hernández Belmonte
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Bienvenida Oller García i tenia quatre fills. Residia a vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
