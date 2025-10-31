Defuncions del 31 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CASTELLO D’EMPÚRIES
Arsenio Pulleiro Rodríguez
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Trini. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
FIGUERES
Francisca Alabat Balaguer
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Fabian Sebastian Martinez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
LA JONQUERA
MªTeresa Sabà Madern
Ha mort als 81 anys. Era soltera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
L'ESCALA
Miquel Escarrà Ribas
Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Angela Puignau Sala. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
PAU
Rosa Domingo Busquets
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
VILAFANT
Olegario Roses Albert
Ha mort als 93 anys. Era casat amb MªAngels Quer Sans. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
