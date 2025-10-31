Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 31 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CASTELLO D’EMPÚRIES

Arsenio Pulleiro Rodríguez

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Trini. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

FIGUERES

Francisca Alabat Balaguer

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Fabian Sebastian Martinez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

LA JONQUERA

MªTeresa Sabà Madern

Ha mort als 81 anys. Era soltera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

L'ESCALA

Miquel Escarrà Ribas

Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Angela Puignau Sala. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

PAU

Rosa Domingo Busquets

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

VILAFANT

Olegario Roses Albert

Ha mort als 93 anys. Era casat amb MªAngels Quer Sans. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

