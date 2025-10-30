Defuncions del 30 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
ESPOLLA
Josep Reñé Herrero, «Chen»
Ha mort als 66 anys. Residia a Espolla. La cerimònia serà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
FIGUERES
Maria Concepción Tarrés Pagés
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Lluís Poch Pujol. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
L'ESCALA
Miquel Escarrà Ribas
Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Angela Puignau Sala. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
- Una segona vida per la Riba, una gossa salvada in extremis d'un sacrifici il·legal a l'Empordà
- Els 2.000 treballadors d'Amazon al Far d'Empordà
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Tindrem una segona comissaria de la Guàrdia Urbana a la ciutat”
- El Figueres rescindeix el contracte d'Hèctor Simón
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “L’Alt no és una comarca qualsevol, necessita molta més atenció policial i judicial”