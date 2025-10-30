Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 30 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

ESPOLLA

Josep Reñé Herrero, «Chen»

Ha mort als 66 anys. Residia a Espolla. La cerimònia serà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

FIGUERES

Maria Concepción Tarrés Pagés

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Lluís Poch Pujol. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

L'ESCALA

Miquel Escarrà Ribas

Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Angela Puignau Sala. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

