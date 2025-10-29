Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 29 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Joaquim Pairó Camps

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Quiroga Álvarez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

VILAFANT

Charo Holgado Garcia

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Arturo Montalvo Gil. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

