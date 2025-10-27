Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 27 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

BÀSCARA

Manel Reina Muñoz

Ha mort als 62 anys. Tenia una filla. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Eduard Mirzoev

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Nina Sorokina i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

Maria Casanovas Pujol

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Antoni Martínez Padros i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

