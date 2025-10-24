Defuncions del 24 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Cabanelles
Teresa Altarriba Cabanes
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Joan Rollan collell. Residia a Cabanelles. La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Castelló d'Empúries
Josep Salleras Sala
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Junca Bonal. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Castelló d’Empúries.
Figueres
John Laboria Wells
Ha mort als 52 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Jordi Gassiot Oliveras
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Dolores Novellón Cernuda. Residia a Figueres. Serà incinerat, a les 5 de la tarda, al crematori de la funerària Vicens de Figueres.
Llançà
Lluis Palomeras Castellet
Ha mort als 100 anys. Era vidu d’Alfonsa Portillo. Residia a Llançà La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Áltima de Llançá.
Sant Pere Pescador
Luis Font Llach
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Massot Vicens i tenia quatre fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia serà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere Pescador.
Vilabertran
Leonor Giro Tura
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Duch Calsat. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
