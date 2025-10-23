Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 23 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Castelló d'Empúries

Josep Salleras Sala

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Junca Bonal. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Castelló d’Empúries.

Figueres

Sílvia Rovira Mainé

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Ernest Dorca. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Llançà

Lluis Palomeras Castellet

Ha mort als 100 anys. Era vidu d’Alfonsa Portillo. Residia a Llançà La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Áltima de Llançá.

Lladó

Miquel Gifreu Reixach

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Mª Mercè Caula. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Vilabertran

Leonor Giro Tura

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Duch Calsat. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

