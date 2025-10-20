Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 20 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Carmen Jiménez Morales

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Gómez Rueda i tenia cinc fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

BIURE

Francisca Atienza Martin «Paca»

Ha mort als 77 anys. Era Viuda de Manolo Checa i tenia sis fills. Residia a Biure. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Āltima de Figueres.

L'ESCALA

Josep Beneyto Targa

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Juana Valls Costa. Residia a L’Escala.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Antonio Fernandez Armijo

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Juana Montalvo Acosta i tenia 2 fills. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

