Defuncions del 20 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Carmen Jiménez Morales
Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Gómez Rueda i tenia cinc fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
BIURE
Francisca Atienza Martin «Paca»
Ha mort als 77 anys. Era Viuda de Manolo Checa i tenia sis fills. Residia a Biure. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Āltima de Figueres.
L'ESCALA
Josep Beneyto Targa
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Juana Valls Costa. Residia a L’Escala.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Antonio Fernandez Armijo
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Juana Montalvo Acosta i tenia 2 fills. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 18 i 19 d'octubre a l'Alt Empordà
- El somni del Patinatge Artístic Figueres arriba al Mundial de la Xina: “Volem la medalla”
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- La dermatosi nodular contagiosa s'estén fora de l'Empordà: tres casos a la Catalunya Nord i un a Cassà de la Selva
- Ensurt al carrer Nou de Figueres per l'esfondrament interior d'un habitatge
- Núria Esponellà: 'La ment és una eina i ha de ser la nostra aliada, no la nostra enemiga
- De la Catalunya Nord a Figueres: descobreix els castells de l'Empordà