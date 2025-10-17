Defuncions del 17 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
LLANÇÀ
Narcís Turró Vilanova
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Lozano i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
Roses
Alex Verheyen
Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Roses.
Teresa Fernández Gómez
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Juan Fernández Hita. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Roses.
ST. LLORENÇ DE LA MUGA
Maria Segundo Sempere
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pedro Brugués Serra i tenia un fill. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat