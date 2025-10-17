Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 17 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

LLANÇÀ

Narcís Turró Vilanova

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Lozano i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

Roses

Alex Verheyen

Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Roses.

Teresa Fernández Gómez

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Juan Fernández Hita. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Roses.

ST. LLORENÇ DE LA MUGA

Maria Segundo Sempere

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pedro Brugués Serra i tenia un fill. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

