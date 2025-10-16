Defuncions del 16 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
Llançà
Josep Cervera Castelló
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Francisca Feliu i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.
Roses
Alex Verheyen
Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Roses.
VILAJUÏGA
Marià Carbonell Maset
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Trinitat Lacomba Riera i tenia una filla. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Vilajuïga.
