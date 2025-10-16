Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 16 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Llançà

Josep Cervera Castelló

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Francisca Feliu i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.

Roses

Alex Verheyen

Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Roses.

VILAJUÏGA

Marià Carbonell Maset

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Trinitat Lacomba Riera i tenia una filla. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Vilajuïga.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents