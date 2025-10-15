Defuncions del 15 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
VILABERTRAN
Fernando Guinea Alegrí
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Joaquina Pomes Roig i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- No tot pot ser prioritat
- Descobreix el torró de l'Empordà que triomfa als concursos més prestigiosos
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- Palau-saverdera porta dues setmanes sense metge