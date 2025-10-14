Defuncions del 14 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Adela Garrido Deulofeu
Ha mort als 79 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Figueres.
Ventalló
Cyril Christian Yvon Jean René Rouille
Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
Vilaür
Montserrat Puigvert Costabella
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pere Colomé Puig. Residia a Vilaür. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilaür.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- L'exposició 'Glamurosa Barbie': 'El millor regal' de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet
- De Peralada a Figueres
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- Nou homenatge pòstum a Figueres a l’heroi de Nova Zelanda Reginald Miles
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional