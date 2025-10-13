Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 13 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Adela Garrido Deulofeu

Ha mort als 79 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà aquest dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Figueres.

Teresa Surroca i Casadevall

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Lluís Marquès Lloret i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens.

L'Armentera

Pepita Ferrer Pujadas

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep María Llinàs i tenia sis fills. Residia a l’Armentera. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia l’Armentera.

Ventalló

Cyril Christian Yvon Jean René Rouille

Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà aquest dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

