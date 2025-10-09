Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 9 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Roses

Jordi Ballester Perez

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Soldevila Oms. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a tanatori Mémora de Roses.

