Defuncions del 9 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Roses
Jordi Ballester Perez
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Soldevila Oms. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a tanatori Mémora de Roses.
