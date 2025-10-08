Defuncions del 8 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Borrassà
Juan Teixidor Casadevall
Ha mort als 91 anys. Era casar amb Núria Calmó Soler i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’esglèsia parroquial de Borrassà.
Castelló d'Empúries
Jordi Pujadas Jordà
Ha mort als 50 anys. Era casat amb Sandra Martorell Muller i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa María de Castelló d’Empúries.
Figueres
Olga Viñas Bonavía
Ha mort als 110 anys. Era vídua de Rafael Soler Vilar. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a funerària Vicens de Figueres.
