Defuncions del 8 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Borrassà

Juan Teixidor Casadevall

Ha mort als 91 anys. Era casar amb Núria Calmó Soler i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’esglèsia parroquial de Borrassà.

Castelló d'Empúries

Jordi Pujadas Jordà

Ha mort als 50 anys. Era casat amb Sandra Martorell Muller i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa María de Castelló d’Empúries.

Figueres

Olga Viñas Bonavía

Ha mort als 110 anys. Era vídua de Rafael Soler Vilar. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a funerària Vicens de Figueres.

