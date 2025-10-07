En record de Jaume Garriga Casademont
La Confraria de Pescadors del Port de Llançà lamenta profundament la pèrdua, als 50 anys del patró de la J. GARRIGA, Jaume Garriga Casademont, un membre estimat que deixa una empremta inoblidable al nostre port, en l’ofici i en les persones que el vam conèixer.
Amb gratitud per la seva dedicació al mar i al nostre col·lectiu, ens unim sincerament al dolor de la seva família i amics.
La cerimònia de comiat tindrà lloc avui dimarts 7 d’octubre al Tanatori Àltima, amb vetlla de 10 h a 13 h, i la missa funeral se celebrarà a les 17 h a la Capella del Port de Llançà.
