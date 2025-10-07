Defuncions del 7 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Castelló d'Empúries
Jordi Pujadas Jordà
Ha mort als 50 anys. Era casat amb Sandra Martorell Muller i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa María de Castelló d’Empúries.
Ramona Gracia Escuer
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Jordi Escuder Geli i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Llançà
Jaume Garriga Casademont
Ha mort als 50 anys. Tenia un fill. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del port de Llançà.
