Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 6 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Joana Bassons Vilalta

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Juan Espigarés Martínez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

LA JONQUERA

Manuel Gómez Cintado

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Luisa Rovira i tenia una filla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

PALAU-SAVERDERA

Josep Orri Colomé

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Teresa Planella i tenia dos fills. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

SANT PERE PESCADOR

Joaquim Guardiola Boix

Ha mort als 70 anys. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents