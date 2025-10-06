Defuncions del 6 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Joana Bassons Vilalta
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Juan Espigarés Martínez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
LA JONQUERA
Manuel Gómez Cintado
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Luisa Rovira i tenia una filla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
PALAU-SAVERDERA
Josep Orri Colomé
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Teresa Planella i tenia dos fills. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
SANT PERE PESCADOR
Joaquim Guardiola Boix
Ha mort als 70 anys. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà