Defuncions del 3 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
EMPURIABRAVA
Elise Pierrette Berges
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramón Etchenique i tenia un fill. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.
L'ESCALA
Trini Racero Moreno
Ha mort als 83 anys. Era casada amb Juan Lara Hernádez. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de L’Escala.
ROSES
Francesc Daunis Trull
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria López Carrión i tenia dos filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.
Margarita Guillen Martin
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Ricardo Andreu Lafuente. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.
Luis Barneo Millan
Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Roses.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà
- Explicar la història de l'Empordà a través de les seves portes
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- El Papa Lleó XIV rep una comitiva empordanesa al Vaticà
- Lluís Lupiáñez, cap de la Guàrdia Urbana de Figueres: “En el camp de la seguretat, la ciutat paga cara la seva ubicació estratègica”
- Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”
- La casa de l'Anglaterra rural que Salvador Dalí va convertir en un temple surrealista
- Un acusat reconeix que va violar una menor de 13 anys en una zona boscosa de l'Alt Empordà el dia de Nadal