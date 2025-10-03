Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 3 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

EMPURIABRAVA

Elise Pierrette Berges

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramón Etchenique i tenia un fill. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.

L'ESCALA

Trini Racero Moreno

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Juan Lara Hernádez. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de L’Escala.

ROSES

Francesc Daunis Trull

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria López Carrión i tenia dos filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.

Margarita Guillen Martin

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Ricardo Andreu Lafuente. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.

Luis Barneo Millan

Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Roses.

