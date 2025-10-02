Defuncions del 2 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Ángel Torrico Velasco
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria Carmen Rubio Almagro. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
Narcís Boris Brugat
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Natividad Moreno Zarza i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia del Bon Pastor de Figueres.
VILAFANT
Jaume Garcia Bahí
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Isabel Marti Batlle i tenia dues fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
