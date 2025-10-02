Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 2 d'octubre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Ángel Torrico Velasco

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria Carmen Rubio Almagro. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

Narcís Boris Brugat

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Natividad Moreno Zarza i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia del Bon Pastor de Figueres.

VILAFANT

Jaume Garcia Bahí

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Isabel Marti Batlle i tenia dues fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

