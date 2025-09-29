Defuncions del 29 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CADAQUÉS
Martí Aran Sarlé
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Roser Ferrer. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Sta. Maria de Cadaqués.
