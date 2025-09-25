Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 25 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

L’Escala

Gildo Góngora García

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Clara Batalla Pagès. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Llançà

Josep Sarola Balateu

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Dolors Vilà Padern i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria del port de Llançà.

