Defuncions del 23 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Dolors Callís Borrat
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pere Perpiñà Vilardell i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
