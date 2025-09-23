Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 23 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Dolors Callís Borrat

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pere Perpiñà Vilardell i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
  2. Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
  3. S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
  4. Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
  5. Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
  6. L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
  7. Tallada l'AP-7 a Bàscara per l'incendi d'un camió carregat de gas propà
  8. Mn. Josep Taberner es jubila: 'Que Déu us beneeixi!

Alba Flores, actriu: "No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció"

Alba Flores, actriu: "No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció"

Dembélé es corona amb la Pilota d'Or en la seva maduresa

Dembélé es corona amb la Pilota d'Or en la seva maduresa

De les clavegueres a l'aixeta: Catalunya vol convertir aigües residuals en potables sense passar pel riu

De les clavegueres a l'aixeta: Catalunya vol convertir aigües residuals en potables sense passar pel riu

Presenten el llibre 'Curs de prosa' de Vicenç Pagès Jordà, a Figueres

Presenten el llibre 'Curs de prosa' de Vicenç Pagès Jordà, a Figueres

Dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit

Dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit

Defuncions del 23 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Defuncions del 23 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

La piscina exterior de Figueres tanca la temporada amb 14 incidents

La piscina exterior de Figueres tanca la temporada amb 14 incidents

Tractaments de fertilitat a Figueres: més de 1000 infants nascuts gràcies a una clínica de reproducció assitida

Tractaments de fertilitat a Figueres: més de 1000 infants nascuts gràcies a una clínica de reproducció assitida
Tracking Pixel Contents