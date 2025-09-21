Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 21 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

El Far d'Empordà

Demetri Tetilla Gaspar

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Marta Llaó Bret. Residia a el Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Figueres

Maria Juana Robles Martínez

Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Antonio Montoro Álvarez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Garriguella

Francisco Cortés Àngel

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Vicenta Vázquez Fernández. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Roses

Elvira Grabulós de Haro

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Marcel Abad Lloret. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

