Defuncions del 18 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
FIGUERES
Avelino Martinez Martinez
Ha mort als 81 anys. Era vidu de Paquita Giró Pararols. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
