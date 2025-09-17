Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 17 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Francisco Oliveras Aroher

Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Enrriqueta Llanso Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Herminia Cañadas Ariza

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

LLERS

Herminia Cañadas Ariza

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Llers. La cerimònia serà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
  2. Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
  3. Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
  4. MAPA INTERACTIU | Consulta el percentatge de majors de 65 anys que hi haurà a cada poble de l'Alt d'aquí a 10 anys
  5. MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
  6. L’ampliació d’edificabilitat de l’Edison caducarà el 2026, segons el nou POUM de Figueres
  7. Tot el que cal saber sobre la prova d'alerta que Protecció Civil enviarà aquest dimarts a tots els mòbils de l’Alt Empordà
  8. CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu

El parc eòlic marí del golf de Roses està encallat a Madrid

El parc eòlic marí del golf de Roses està encallat a Madrid

Defuncions del 17 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Defuncions del 17 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir

Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir

Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava

Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava

“El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”

“El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”

La col·lecció cervantina del Museu del Castell de Peralada llueix al cor de Madrid

La col·lecció cervantina del Museu del Castell de Peralada llueix al cor de Madrid

Uniendo fuerzas para hacer frente a la primera causa de muerte en el mundo: el cáncer

Uniendo fuerzas para hacer frente a la primera causa de muerte en el mundo: el cáncer

Pla per remuntar la comprensió lectora: un currículum a infantil més ambiciós i detecció primerenca de dificultats

Pla per remuntar la comprensió lectora: un currículum a infantil més ambiciós i detecció primerenca de dificultats
Tracking Pixel Contents