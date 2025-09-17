Defuncions del 17 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Francisco Oliveras Aroher
Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Enrriqueta Llanso Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Herminia Cañadas Ariza
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
LLERS
