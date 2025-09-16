Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 16 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Adela Mañes Ruckert

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jordi Ballart Berta. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Francisco Oliveras Aroher

Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Enrriqueta Llanso Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Llançà

Cecilio Chamizo Fernández

Ha mort als 70 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.

Llers

Herminia Cañadas Ariza

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents