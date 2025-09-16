Defuncions del 16 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Adela Mañes Ruckert
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jordi Ballart Berta. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Francisco Oliveras Aroher
Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Enrriqueta Llanso Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Llançà
Cecilio Chamizo Fernández
Ha mort als 70 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.
Llers
Herminia Cañadas Ariza
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- La Figueres dels 53.000 habitants
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- El judici per l'accident mortal d'un jove amb patinet a Empuriabrava comença aquest dimarts
- El nou menjador social de Figueres dignifica l’atenció a les persones sense llar i la gent gran en risc d'exclusió
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”