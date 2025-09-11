Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions de l'11 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Llançà

Francisca Roig Estela

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Pere Badosa. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la funerària Àltima de Llançà.

Vila-sacra

Elisa Buxeda i Pacreu

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Miquel Carbonell Casellas. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

