Defuncions de l'11 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Llançà
Francisca Roig Estela
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Pere Badosa. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la funerària Àltima de Llançà.
Vila-sacra
Elisa Buxeda i Pacreu
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Miquel Carbonell Casellas. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La protesta contra l'austeritat a França d'aquest dimecres tindrà conseqüències a l': 'Bloquons tout
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- Aquest és el programa d'actes del festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
- EN IMATGES | El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles