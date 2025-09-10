Defuncions del 10 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
LLANÇÀ
Bernard Etienne Gauthier
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Monique Hernández. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
