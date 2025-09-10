Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 10 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

LLANÇÀ

Bernard Etienne Gauthier

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Monique Hernández. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

