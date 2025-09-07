Defuncions del 7 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Tomas Mateos Garcia
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Ferrer Berges i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
ROSES
Elma Goñi Benito
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Alfredo Mormeneo Querol i tenia dues filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
