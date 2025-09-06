Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 6 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Josep Ruiz Moreno

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Paquita Pina López. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

