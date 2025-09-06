Defuncions del 6 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Josep Ruiz Moreno
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Paquita Pina López. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Figueres adjudica el servei de neteja i accentua el debat de la crisi comercial en un ple agre
- L'empordanès Cesc Palomo entra al top-10 mundial de crossfit en plena batalla contra el càncer
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”